WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

Ultralife Batteries-Investition 26.02.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Ultralife Batteries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das Ultralife Batteries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,81 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 468,429 Ultralife Batteries-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 641,70 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,58 Prozent eingebüßt.

Der Ultralife Batteries-Wert an der Börse wurde auf 96,70 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

