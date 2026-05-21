NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ultralife Batteries-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Ultralife Batteries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 050,420 Ultralife Batteries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ultralife Batteries-Aktien wären am 20.05.2026 6 292,02 USD wert, da der Schlussstand 5,99 USD betrug. Mit einer Performance von -37,08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Ultralife Batteries belief sich zuletzt auf 99,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at