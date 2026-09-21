NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen UMB Financial-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades UMB Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58,23 USD wert. Bei einem UMB Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,173 UMB Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 2 310,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 134,52 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 131,01 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für UMB Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 10,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at