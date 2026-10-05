UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Performance unter der Lupe
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05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der UMB Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,12 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die UMB Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,636 UMB Financial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 214,23 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 02.10.2026 auf 130,94 USD belief. Mit einer Performance von +114,23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete UMB Financial eine Marktkapitalisierung von 9,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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