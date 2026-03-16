NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in UMB Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem UMB Financial-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 101,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,860 UMB Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der UMB Financial-Aktie auf 110,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 088,35 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,83 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von UMB Financial bezifferte sich zuletzt auf 8,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at