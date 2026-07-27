NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die UMB Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der UMB Financial-Aktie betrug an diesem Tag 56,10 USD. Bei einem UMB Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178,253 UMB Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 169,34 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Papiers am 24.07.2026 auf 141,20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 151,69 Prozent angezogen.

Der Marktwert von UMB Financial betrug jüngst 10,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at