NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in UMB Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das UMB Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 91,26 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die UMB Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 10,958 UMB Financial-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des UMB Financial-Papiers auf 126,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 389,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,00 Prozent vermehrt.

UMB Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at