UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|UMB Financial-Investment im Blick
|
15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 15.06.2023 wurden UMB Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das UMB Financial-Papier bei 64,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 155,666 UMB Financial-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 072,54 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Papiers am 12.06.2026 auf 135,37 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 110,73 Prozent.
Jüngst verzeichnete UMB Financial eine Marktkapitalisierung von 10,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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