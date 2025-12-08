NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das UMB Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das UMB Financial-Papier an diesem Tag 68,83 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die UMB Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1,453 UMB Financial-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (114,94 USD), wäre die Investition nun 166,99 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 66,99 Prozent gleich.

Insgesamt war UMB Financial zuletzt 8,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at