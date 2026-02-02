NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das UMB Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 74,52 USD. Bei einem UMB Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,419 UMB Financial-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 706,12 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 30.01.2026 auf 127,14 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +70,61 Prozent.

Zuletzt verbuchte UMB Financial einen Börsenwert von 9,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at