UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Langfristige Investition
|
02.02.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das UMB Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 74,52 USD. Bei einem UMB Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,419 UMB Financial-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 706,12 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 30.01.2026 auf 127,14 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +70,61 Prozent.
Zuletzt verbuchte UMB Financial einen Börsenwert von 9,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!