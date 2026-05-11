UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Lohnender UMB Financial-Einstieg?
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem UMB Financial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das UMB Financial-Papier bei 103,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,971 UMB Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.05.2026 127,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131,36 USD belief. Mit einer Performance von +27,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der UMB Financial-Wert an der Börse wurde auf 10,00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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