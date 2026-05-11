NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in UMB Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem UMB Financial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das UMB Financial-Papier bei 103,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,971 UMB Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.05.2026 127,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131,36 USD belief. Mit einer Performance von +27,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der UMB Financial-Wert an der Börse wurde auf 10,00 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at