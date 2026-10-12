UMB Financial Aktie

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WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

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Hochrechnung 12.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UMB Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen UMB Financial-Investment gewesen.

Am 12.10.2021 wurde die UMB Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 99,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,015 UMB Financial-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 304,96 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Papiers am 09.10.2026 auf 130,30 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,50 Prozent angezogen.

Der UMB Financial-Wert an der Börse wurde auf 9,87 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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