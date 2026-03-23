UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Profitabler UMB Financial-Einstieg?
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23.03.2026 16:04:52
NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das UMB Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58,68 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 170,416 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 582,14 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Papiers am 20.03.2026 auf 109,04 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 85,82 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte UMB Financial einen Börsenwert von 8,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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