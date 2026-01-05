NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in UMB Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 05.01.2021 wurde die UMB Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,439 UMB Financial-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 116,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,57 Prozent gesteigert.

UMB Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,85 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at