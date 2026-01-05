UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Investmentbeispiel
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 05.01.2021 wurde die UMB Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,439 UMB Financial-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 116,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,57 Prozent gesteigert.
UMB Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,85 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UMB Financial Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu UMB Financial Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UMB Financial Corp.
|119,73
|2,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.