NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UMB Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in UMB Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 14.09.2021 wurden UMB Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das UMB Financial-Papier an diesem Tag 88,18 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das UMB Financial-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,134 UMB Financial-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 158,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 139,49 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 58,19 Prozent vermehrt.

UMB Financial war somit zuletzt am Markt 10,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at