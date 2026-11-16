NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UMB Financial von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UMB Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden UMB Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das UMB Financial-Papier an diesem Tag 72,04 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1,388 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 185,81 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Papiers am 13.11.2026 auf 133,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 85,81 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für UMB Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 10,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at