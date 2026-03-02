UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|UMB Financial-Investition
|
02.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UMB Financial von vor 5 Jahren verdient
Das UMB Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 86,36 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 115,794 UMB Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen UMB Financial-Aktien wären am 27.02.2026 13 418,25 USD wert, da der Schlussstand 115,88 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,18 Prozent vermehrt.
Alle UMB Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
