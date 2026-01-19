NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UMB Financial von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden UMB Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 119,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das UMB Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 83,626 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der UMB Financial-Aktie auf 122,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 208,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,08 Prozent vermehrt.

Insgesamt war UMB Financial zuletzt 9,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at