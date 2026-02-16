UMB Financial Aktie

WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

UMB Financial-Investment im Blick 16.02.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UMB Financial von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die UMB Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen UMB Financial-Anteile letztlich bei 111,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das UMB Financial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,894 UMB Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 115,12 USD, da sich der Wert einer UMB Financial-Aktie am 13.02.2026 auf 128,77 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,12 Prozent.

Zuletzt ergab sich für UMB Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 9,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

