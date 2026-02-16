UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|UMB Financial-Investment im Blick
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UMB Financial von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die UMB Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen UMB Financial-Anteile letztlich bei 111,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das UMB Financial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,894 UMB Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 115,12 USD, da sich der Wert einer UMB Financial-Aktie am 13.02.2026 auf 128,77 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,12 Prozent.
Zuletzt ergab sich für UMB Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 9,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UMB Financial Corp.
Analysen zu UMB Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UMB Financial Corp.
|128,77
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.