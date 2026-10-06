NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem United Bankshares-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 38,06 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das United Bankshares-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,274 United Bankshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 219,92 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Anteils am 05.10.2026 auf 46,43 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 21,99 Prozent.

Insgesamt war United Bankshares zuletzt 6,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at