NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in United Bankshares-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.03.2023 wurde die United Bankshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das United Bankshares-Papier bei 36,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,640 United Bankshares-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (39,93 USD), wäre das Investment nun 1 103,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,36 Prozent vermehrt.

Alle United Bankshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at