NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem United Bankshares-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 33,07 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hat, hat nun 3,024 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,97 USD, da sich der Wert einer United Bankshares-Aktie am 27.07.2026 auf 47,94 USD belief. Damit wäre die Investition um 44,97 Prozent gestiegen.

Am Markt war United Bankshares jüngst 6,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at