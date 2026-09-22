NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in United Bankshares-Aktien gewesen.

Am 22.09.2023 wurden United Bankshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, befänden sich nun 373,972 United Bankshares-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 46,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 486,91 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 17 486,91 USD, was einer positiven Performance von 74,87 Prozent entspricht.

United Bankshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,41 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at