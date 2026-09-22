United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Lohnende United Bankshares-Anlage?
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 3 Jahren eingefahren
Am 22.09.2023 wurden United Bankshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, befänden sich nun 373,972 United Bankshares-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 46,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 486,91 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 17 486,91 USD, was einer positiven Performance von 74,87 Prozent entspricht.
United Bankshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,41 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Bankshares Inc.
Analysen zu United Bankshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Bankshares Inc.
|40,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.