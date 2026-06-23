United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|United Bankshares-Performance
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der United Bankshares-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen United Bankshares-Anteile an diesem Tag bei 35,90 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 27,855 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.06.2026 gerechnet (44,95 USD), wäre das Investment nun 1 252,09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,21 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von United Bankshares belief sich zuletzt auf 6,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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