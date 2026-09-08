United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|United Bankshares-Anlage unter der Lupe
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das United Bankshares-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Bankshares-Papier an diesem Tag 38,61 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, befänden sich nun 2,590 United Bankshares-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,83 USD gerechnet, wäre die Investition nun 123,88 USD wert. Das entspricht einem Plus von 23,88 Prozent.
United Bankshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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