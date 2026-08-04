United Bankshares Aktie

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WKN: 923128 / ISIN: US9099071071

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Lukrative United Bankshares-Anlage? 04.08.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Bankshares-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,490 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des United Bankshares-Papiers auf 48,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 442,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,23 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von United Bankshares betrug jüngst 6,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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