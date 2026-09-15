NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Bankshares von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in United Bankshares gewesen.

Am 15.09.2025 wurde das United Bankshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren United Bankshares-Anteile an diesem Tag 37,15 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das United Bankshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26,918 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des United Bankshares-Papiers auf 47,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 283,71 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 28,37 Prozent.

United Bankshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at