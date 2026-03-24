NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in United Bankshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit United Bankshares-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die United Bankshares-Anteile bei 36,13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das United Bankshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,768 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 40,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,65 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 11,65 Prozent.

United Bankshares war somit zuletzt am Markt 5,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at