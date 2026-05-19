NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen United Bankshares-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem United Bankshares-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 261,780 United Bankshares-Aktien im Depot. Die gehaltenen United Bankshares-Anteile wären am 18.05.2026 11 136,13 USD wert, da der Schlussstand 42,54 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 11 136,13 USD, was einer positiven Performance von 11,36 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von United Bankshares bezifferte sich zuletzt auf 5,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at