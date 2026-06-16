United Bankshares Aktie

United Bankshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923128 / ISIN: US9099071071

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Lukrative United Bankshares-Investition? 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen United Bankshares-Einstiegs gewesen.

Die United Bankshares-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die United Bankshares-Aktie an diesem Tag 36,76 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,720 United Bankshares-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,03 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 22,03 Prozent.

Am Markt war United Bankshares jüngst 6,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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