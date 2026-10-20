United Bankshares Aktie

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WKN: 923128 / ISIN: US9099071071

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Rentable United Bankshares-Anlage? 20.10.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in United Bankshares-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

United Bankshares-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Bankshares-Papier an diesem Tag 26,22 USD wert. Bei einem United Bankshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,814 United Bankshares-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 176,70 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Papiers am 19.10.2026 auf 46,33 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 76,70 Prozent.

Der United Bankshares-Wert an der Börse wurde auf 6,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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