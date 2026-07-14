United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Hochrechnung
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14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Bankshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 14.07.2016 wurde die United Bankshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren United Bankshares-Anteile an diesem Tag 39,20 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,510 United Bankshares-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 177,30 USD, da sich der Wert einer United Bankshares-Aktie am 13.07.2026 auf 46,15 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,73 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von United Bankshares bezifferte sich zuletzt auf 6,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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