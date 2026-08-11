United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Lohnender United Bankshares-Einstieg?
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11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Bankshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit United Bankshares-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,65 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das United Bankshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 258,732 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 432,08 USD, da sich der Wert einer United Bankshares-Aktie am 10.08.2026 auf 48,05 USD belief. Mit einer Performance von +24,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
United Bankshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,59 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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