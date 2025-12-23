NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Bankshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Bankshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die United Bankshares-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die United Bankshares-Anteile bei 31,76 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,149 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 126,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,04 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,07 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von United Bankshares belief sich zuletzt auf 5,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at