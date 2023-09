NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen United Bankshares-Investment verloren

Am 05.09.2018 wurden United Bankshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren United Bankshares-Anteile an diesem Tag 39,35 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 254,130 United Bankshares-Aktien. Die gehaltenen United Bankshares-Papiere wären am 01.09.2023 7 811,94 USD wert, da der Schlussstand 30,74 USD betrug. Damit wäre die Investition um 21,88 Prozent gesunken.

United Bankshares war somit zuletzt am Markt 4,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at