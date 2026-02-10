United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
10.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Bankshares-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das United Bankshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der United Bankshares-Aktie betrug an diesem Tag 41,30 USD. Bei einem United Bankshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,421 United Bankshares-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.02.2026 109,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,06 USD belief. Damit wäre die Investition um 9,10 Prozent gestiegen.
United Bankshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,40 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
