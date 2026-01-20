NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Bankshares von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen United Bankshares-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 20.01.2021 wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,53 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hat, hat nun 2,815 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,01 USD, da sich der Wert einer United Bankshares-Aktie am 16.01.2026 auf 41,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,01 Prozent erhöht.

Der United Bankshares-Wert an der Börse wurde auf 5,80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at