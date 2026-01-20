United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Performance unter der Lupe
|
20.01.2026 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Bankshares von vor 5 Jahren verdient
Am 20.01.2021 wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,53 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hat, hat nun 2,815 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,01 USD, da sich der Wert einer United Bankshares-Aktie am 16.01.2026 auf 41,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,01 Prozent erhöht.
Der United Bankshares-Wert an der Börse wurde auf 5,80 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!