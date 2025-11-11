NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Bankshares von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in United Bankshares-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit United Bankshares-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das United Bankshares-Papier bei 43,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,323 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2025 85,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,63 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14,91 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von United Bankshares bezifferte sich zuletzt auf 5,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at