United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Performance im Blick
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13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem United Therapeutics-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die United Therapeutics-Aktie bei 237,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,205 United Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 151,89 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 12.08.2026 auf 511,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,19 Prozent gesteigert.
United Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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