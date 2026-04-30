United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Lohnendes United Therapeutics-Investment?
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem United Therapeutics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 201,56 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 4,961 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.04.2026 2 833,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 571,07 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 183,33 Prozent zugenommen.
Alle United Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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