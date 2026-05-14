NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in United Therapeutics gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das United Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 299,68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,334 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 193,39 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 13.05.2026 auf 579,54 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 93,39 Prozent.

United Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at