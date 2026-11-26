Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Therapeutics-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden United Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das United Therapeutics-Papier bei 488,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,047 United Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 590,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 209,32 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 209,32 USD entspricht einer Performance von +20,93 Prozent.

Zuletzt ergab sich für United Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 24,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at