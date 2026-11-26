United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Lukrative United Therapeutics-Anlage?
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden United Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das United Therapeutics-Papier bei 488,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,047 United Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 590,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 209,32 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 209,32 USD entspricht einer Performance von +20,93 Prozent.
Zuletzt ergab sich für United Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 24,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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