NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen United Therapeutics-Investment gewesen.

Am 29.01.2023 wurden United Therapeutics-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die United Therapeutics-Aktie bei 259,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das United Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,385 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 179,95 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 28.01.2026 auf 467,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,95 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte United Therapeutics einen Börsenwert von 20,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at