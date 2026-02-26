NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das United Therapeutics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen United Therapeutics-Anteile letztlich bei 249,76 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,004 United Therapeutics-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 142,46 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 25.02.2026 auf 535,10 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 114,25 Prozent zugenommen.

Der United Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 20,38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at