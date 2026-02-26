United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|United Therapeutics-Investment im Blick
|
26.02.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das United Therapeutics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen United Therapeutics-Anteile letztlich bei 249,76 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,004 United Therapeutics-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 142,46 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 25.02.2026 auf 535,10 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 114,25 Prozent zugenommen.
Der United Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 20,38 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Therapeutics Corp.
|
26.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.02.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.02.26