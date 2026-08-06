NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 06.08.2025 wurde das United Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 302,41 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,331 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (519,01 USD), wäre die Investition nun 171,62 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 71,62 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte United Therapeutics einen Börsenwert von 22,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at