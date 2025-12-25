United Therapeutics Aktie

WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

Lukrative United Therapeutics-Anlage? 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Therapeutics von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in United Therapeutics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.12.2024 wurden United Therapeutics-Anteile an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die United Therapeutics-Aktie bei 360,87 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 27,711 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des United Therapeutics-Papiers auf 514,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 261,09 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 42,61 Prozent.

United Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

United Therapeutics Corp. 432,60 -0,80% United Therapeutics Corp.

