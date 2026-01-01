United Therapeutics Aktie

WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

Frühe Investition 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in United Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden United Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das United Therapeutics-Papier 278,09 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 35,960 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 521,31 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 31.12.2025 auf 487,25 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 521,31 USD entspricht einer Performance von +75,21 Prozent.

United Therapeutics wurde am Markt mit 21,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

United Therapeutics Corp. 425,60 -0,44%

