NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in United Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden United Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das United Therapeutics-Papier 278,09 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 35,960 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 521,31 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 31.12.2025 auf 487,25 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 521,31 USD entspricht einer Performance von +75,21 Prozent.

United Therapeutics wurde am Markt mit 21,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at