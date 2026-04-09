United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|United Therapeutics-Anlage unter der Lupe
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.04.2016 wurde die United Therapeutics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 112,94 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,854 United Therapeutics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 581,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 150,43 USD wert. Das entspricht einem Plus von 415,04 Prozent.
Zuletzt verbuchte United Therapeutics einen Börsenwert von 24,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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