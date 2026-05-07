United Therapeutics Aktie

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WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

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Performance im Blick 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden United Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 108,16 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 92,456 United Therapeutics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 596,76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 55 173,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 451,74 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von United Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 25,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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