United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Frühes Investment
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden United Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das United Therapeutics-Papier letztlich bei 111,68 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das United Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 89,542 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 50 455,77 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 21.10.2026 auf 563,49 USD belief. Das entspricht einem Plus von 404,56 Prozent.
Der Börsenwert von United Therapeutics belief sich zuletzt auf 23,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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